Gilgenberg und Diersbach: Zwei Teams, die in diesem Jahr nach Höherem streben

"Das war ein Spiel für das Publikum", erzählt Felix Scharinger, Trainer der Union Gilgenberg. Sein Team nahm ihn am vergangenen Spieltag beim 4:3-Erfolg gegen Aufsteiger Lambrechten auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle mit. Zunächst lagen die Gilgenberger nach 27 Minuten mit 2:0 komfortabel in Front. Diese Führung verspielte die Scharinger-Truppe aber noch vor der Halbzeit, ehe man nach der Pause sogar in Rückstand geriet.