Gewinnspiel soll "Lockerungs-Schwung" verstärken

Im Rahmen einer Aktion des Rieder Stadtmarketings werden im Juni 80 Gewinner ermittelt, auf die je 100 Euro in Rieder Schwanthaler Zehnern warten. "8000 Euro in 30 Tagen gewinnen", so das Motto: Um einer der Gewinner zu werden, muss man sich seine Rechnung vom Essen in der Gastronomie, vom Einkaufen oder vom Serviceangebot-Nutzen jeweils durch einen Stempel bestätigen lassen.

Zwischen dem 1. und 30. Juni liegen dafür in allen innerstädtischen Betrieben und Gastronomielokalen Sammelpässe auf. Ab einem Einkaufs- oder Konsumationswert von 10 Euro gibt es einen Stempeldruck. Sind alle drei Stempelfelder – eines davon muss in der Gastronomie eingeholt werden – voll, kann der Pass direkt in einem Gastronomielokal, beim Tourismusverband s’Innviertel oder im Eingangsbereich des Rathauses abgegeben werden. Wöchentlich werden per Losverfahren bis zu 20 Gewinner gezogen. Dass vor allem der Faktor Genuss zum Verweilen in der Stadt gefehlt habe, sei in den vergangenen Monaten in der Rieder Innenstadt deutlich aufgefallen. "In der Zeit ohne das Gastro-Angebot merkte man, dass Kunden gezielter zum Einkaufen in den Handel oder zum Grünmarkt kamen. Auch wenn wir uns nicht über mangelnde Frequenzen beklagen dürfen, wurde trotzdem deutlich, dass die Verweildauer und die Bereitschaft zum Bummeln abnahm. Weil uns das Zusammenspiel aller Branchen so wichtig ist, unterstützt die Rieder Kaufmannschaft die Juni-100er-Aktion des Stadtmarketings voll und ganz", so Rudolf Dobler-Strehle, Obmann des Vereins der Rieder Wirtschaft.

Tägliche Test-Möglichkeiten

Ried bietet übrigens zusätzliche Corona-Test-Möglichkeiten. Neben der Test-Station in der Eislaufhalle und der Weberzeile besteht jeden Tag die Möglichkeit auf eine Antigen-Testung im Gebäude am Hauptplatz 36.

Zentral gelegen, wochentags ab 16 Uhr Parkgebühren-frei und mit einem schnellen Test-Ergebnis in der Hand stehe dem nächsten Wirtshaus- oder Friseur-Besuch nichts im Weg, so das Rieder Stadtmarketing.