Gewichtiger Schlager zum Auftakt der Bundesliga

Die Bundesliga-Saison der Gewichtheber startet mit einem echten Schlager: Am morgigen Samstag, 12. März, um 18 Uhr empfängt die WKG Innviertel Lochen/Ranshofen den zehnfachen Österreichischen Mannschaftsmeister und aktuellen Vizemeister AKH Vösendorf. Der Papierform nach sind zwar die Gäste die klaren Favoriten, doch die WKG Innviertel wird am Wochenende erstmals ihre Neuverpflichtung Sarah Fischer (Olympiateilnehmerin in Tokio) ins Rennen schicken.

Die 21-Jährige, die in ihrer Laufbahn bereits 30 internationale Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften geholt hat, ist derzeit in bestechender Form, genau wie ihre Mannschaftskollegin Lena Raidel. Die 17-Jährige stellte im Training zuletzt neue persönliche Bestmarken auf. Das Ziel der jungen Straßwalchnerin für 2022 ist das Limit, um an der U20-Europameisterschaft anzutreten. Dafür müsste sie 180 Kilogramm im Zweikampf schaffen.

Der 28-jährige Patrick Dürnberger plant zum Saisonstart 322 Kilogramm im Zweikampf, das wären circa 350 Punkte, ein. Die 40-jährige Lehrerin der Volksschule Liefering Christiane Schröcker hat im Training vor allen an ihrer Technik gearbeitet und ist guter Dinge, dass sie beim Wettkampf ihre beste Leistung abrufen kann.

Florian Reisecker (29), der heuer bereits Wettkämpfe in der deutschen Bundesliga absolviert und dort starke Leistungen gezeigt hat, ist noch von einer Grippe geschwächt, will bis zum Wettkampf gegen Vösendorf aber wieder fit werden. Das hofft auch Rudolf Kobler (Obmann Union Lochen), denn die Konstellation Fischer, Raidel, Schröcker, Dürnberger und Reisecker wäre die Top-Besetzung der WKG Innviertel Lochen/Ranshofen. Doch nichts ist fix, daher stehen als Ersatz Jakob Maislinger und Matthias Perik parat.

Der Zeitplan: Samstag, 12. März, 12 Uhr: OÖ Nachwuchscup; 16 Uhr: Regionalliga, WKG Innviertel III gegen WKG Kraftwerk Salzburg; 18 Uhr: Bundesliga, WKG Innviertel gegen AKH Vösendorf. (elha)