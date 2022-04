Gewerkschaft bietet Hilfe bei Mobbing-Fällen

Der Gewerkschaftsbund ÖGB bietet seinen Mitgliedern im Regionalsekretariat Ried "Erste Hilfe" bei Mobbing in Form von kostenloser Beratung bei Mobbingfällen. Was mit kleinen Sticheleien beginne, ende oft mit Ausgrenzung und Verlust des Arbeitsplatzes.

Deshalb sei es wichtig, bereits bei den ersten Anzeichen von Mobbing durch Kollegen oder Vorgesetzte professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Von "normalen" Konflikten und Streitereien unterscheidet sich Mobbing dadurch, dass es gezielt, systematisch und über einen längeren Zeitraum mit der Absicht betrieben wird, so ÖGB-Regionalsekretärin Gerlinde Gschwendtner. "Mobbing ist ein prozesshafter Verlauf. Feindselige Handlungen wiederholen sich über einen längeren Zeitraum." ÖGB-Experten beraten Betroffene vertraulich und vermitteln bei Bedarf weitere Supervision und psychologische oder psychotherapeutische Beratung. Wenn ÖGB-Mitglieder von Mobbing oder physischer Gewalt am Arbeitsplatz oder einem Ermittlungsverfahren betroffen sind, gibt es einen Kostenersatz für externe Beratung.