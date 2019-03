Gewalt gegen Frauen: Geplante Studiesoll den Welsern auf den Zahn fühlen

Stadtregierung beleuchtet gesellschaftliche Unterschiede zwischen den Herkunftsländern.Der Fokus der repräsentativen Befragung wird auf das muslimische Frauenbild gerichtet.

Wels. Wie sieht es mit dem Frauenbild der Welser aus? Sind Stadtbewohner aus anderen Herkunftsländern gewaltbereiter als Einheimische und welche Rolle spielt dabei die religiös motivierte Gewalt.“ Diesen Fragen will die Stadtregierung bis zum Sommer auf den Grund gehen.

100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts wollen es die Stadtväter- und -mütter genau wissen: „Wir haben dieser Umfrage unsere Zustimmung gegeben, weil auch wir an diesen Fragen interessiert sind“, sagt SPÖ-Vizebürgermeisterin Silvia Huber. Zwischen 500 und 800 Welserinnen und Welser sollen dazu befragt werden. Welche Maßnahmen daraus abgeleitet werden, sei laut Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) erst dann spruchreif, wenn die Studie vorliegt. Die Auswertung soll im Sommer abgeschlossen sein.

Ein beunruhigendes Ergebnis hat vor zwei Jahren eine in Graz durchgeführte Umfrage gebracht. Bei den befragten Moslems hatten 44 Prozent Gewalt gegen Frauen als zulässig erachtet. „Diese Studie ist nicht repräsentativ. Befragt wurden außerdem nur Asylwerber. Dennoch sagt sie einiges aus“, betonte Rabl beim gestrigen Pressegespräch. Neben der Einstellung zur Gewalt gegen Frauen soll die geplante Welser Studie auch das Thema Antisemitismus anreißen. Nach Vorliegen der Ergebnisse wird die weitere Vorgangsweise abgestimmt: „Da könnte es dann auch zu abweichenden Meinungen kommen“, sagte Huber. Sollte die Befragung ergeben, dass die Unterschiede zwischen Welsern und Stadtbewohnern anderer Herkunftsländer nicht zu groß sind, werde das Präventionsprogramm wie gewohnt fortgesetzt. „Ein solches Ergebnis könnte auch Vorurteile abbauen“, betonte Huber. Andernfalls seien spezifische Maßnahmen zu treffen. Man wolle lediglich Fakten erheben, „weil wir ständig im Trüben fischen“, erklärte Rabl. Mit den Ergebnissen werde sorgsam umgegangen: „Jedenfalls wird damit keine ideologische Parteipolitik betrieben“, versprach der Bürgermeister.

Gemeinsames Ziel sei eine homogene Gesellschaft mit bestimmten Werten. „Wir leben in einem demokratischen System und wollen keine islamistische Gesellschaft“, so Rabl wörtlich.

Welserinnen in der Mehrheit

Prozentuell betrachtet beträgt der Anteil der weiblichen Bevölkerung in der Stadt 50,76 Prozent. In der Gruppe der österreichischen Staatsbürger halten die Frauen die Mehrheit (51,87 zu 48,13 Prozent). Bei der Gruppe der in Wels lebenden Ausländer sind hingegen die Männer mit 52,19 Prozent in der Überzahl. (fam)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema