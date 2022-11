Die Aktion "16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen" findet zwischen dem 25. November, dem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, und dem 10. Dezember, dem internationalen Tag der Menschenrechte, statt. Ein gemeinsames Plakat "Rufe um Hilfe" wurde gestaltet und soll von Gewalt betroffene Frauen animieren, rasch Hilfe in Anspruch zu nehmen. Noch immer würden sehr viele Opfer aus Angst oder Scham über das Erlittene schweigen. "Viele haben leider nicht den Mut, Anzeige zu erstatten", sagt