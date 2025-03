Gesundheitszentrum wird auch in Andorf zum Thema

Die FP-Fraktion in Andorf ist besorgt. Mit Ende März geht Allgemeinmediziner Gerhard Lachmayr in Pension, die Marktgemeinde mit mehr als 5.000 Einwohnern verliert dadurch einen ihrer bisherigen beiden Hausärzte im Ort. Neben Lachmayr praktiziert auch Allgemeinmedizinerin Edith Lautner-Felber in Andorf. Wie es in einer kürzlichen Aussendung der FPÖ heißt, drohe mit der Pensionierung von Lachmayr eine „gravierende Lücke“ in der medizinischen Versorgung der Andorfer Bürger. „Es darf nicht sein, dass Menschen in unserer Gemeinde künftig auf eine gesicherte hausärztliche Betreuung verzichten müssen“, sagt Fraktionsobmann Erwin Schreiner. „Viele Menschen sind besorgt und fragen sich, wie es weitergehen soll.“ Die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung dürfe nicht zum Spielball politischer Auseinandersetzungen werden. Man müsse über Parteigrenzen hinweg für die Bürger von Andorf „kämpfen“.

Laut Fraktionsobmann Schreiner und Parteiobmann Thomas Dallinger stehe die FPÖ daher hinter dem Vorhaben eines „modernen Gesundheitszentrums“, das die medizinische Versorgung in Andorf langfristig sichern soll. Man unterstütze eine Machbarkeitsstudie, um eine Entscheidungsgrundlage für dieses „Zukunftsprojekt“ zu schaffen. „Ein derartiges Zentrum ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Wir dürfen nicht warten, bis es zu spät ist“, sagt Schreiner.

Auf OÖN-Anfrage betont Bürgermeister Karl Buchinger (VP), dass es für die Etablierung eines Gesundheitszentrums eine fundierte Argumentationsgrundlage brauche. „Diese Dinge kommen aber nicht auf Zuruf. Es braucht einen langen Atem bis zur Umsetzung“, sagt Buchinger, der sich über das öffentliche Vorpreschen der FPÖ überrascht zeigt.

Über seine Initiative sei laut Buchinger nämlich erst in einer Sitzung des Gemeindevorstands im Februar die Auftragsvergabe für eine Machbarkeitsstudie vorgeschlagen worden. Diese wurde einstimmig beschlossen. „Der Auftrag ist also draußen“, sagt der Bürgermeister. „Unser Ziel ist ein Gesundheitszentrum, das Allgemeinmediziner und Fachärzte an einem Standort vereint“, so Buchinger. Die tragende Säule des möglichen Gesundheitszentrums soll eine Primärversorgungseinheit (PVE) sein. Eine solche wird als erste ihrer Art im Bezirk mit Anfang April in Schärding den Betrieb aufnehmen. In der Bezirkshauptstadt werden, wie in den OÖN berichtet, fünf Allgemeinmediziner unter einem Dach gemeinsam mit verschiedenen Spezialisten künftig zusammenarbeiten. Oberösterreichweit eröffnen in diesem Jahr insgesamt acht neue Primärversorgungseinheiten. Bereits im vergangenen Jahr hätten zahlreiche Besprechungen stattgefunden, um in Andorf bei diesem Thema weiterzukommen, sagt Buchinger. Mögliche Standorte für eine solche Einrichtung würden im Ort auf jeden Fall zur Verfügung stehen.



Was die ab April offene Kassenstelle betreffe, habe man alle Hebel in Bewegung gesetzt, um eine Nachfolge sicherzustellen, sagt Buchinger. Die Pensionierung von Dr. Lachmayr habe sich zwar angekündigt, sei aber in der Kurzfristigkeit doch überraschend gewesen.

Nach Bekanntwerden wurde die Kassenstelle von der Ärztekammer umgehend ausgeschrieben. Mittlerweile läuft bereits die zweite Frist, die morgen endet. „Wir wissen, dass die Nachbesetzung von Allgemeinmedizinern eine große Herausforderung ist. Oberösterreichweit sind aktuell zahlreiche Vertragsarztstellen für Allgemeinmedizin unbesetzt. Die zentrale Frage ist, ob sich jemand in den kommenden Wochen für die Stelle bewirbt“, sagt Buchinger, der klarstellt: „Natürlich brauchen wir für unsere Gemeindegröße einen zweiten Allgemeinmediziner.“

