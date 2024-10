Gesund oder krank? Arzt rät: "Ein Gespür entwickeln dafür, was uns guttut und was nicht"

OÖN: Herr Doktor Jagdt, als praktischer Arzt werden Sie in Ihrer Praxis mit der ganzen Palette an medizinischen Fällen konfrontiert. Wie krank oder gesund ist die Bevölkerung?Björn Jagdt: Das ist nicht einfach zu beantworten, da mir der Überblick fehlt, wie groß der Anteil derer, die mit Problemen zu mir kommen, in Relation zur Bevölkerung ist. Wenn ich nur meinen Anteil sehe, müsste ich sagen: Viele leider ganz schön krank! Aber das kann ich aufgrund der Datenlage nicht verallgemeinern.