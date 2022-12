Gesucht: Rezept gegen den Seriensieger

Keine andere Mannschaft hat das U15-Event in Schärding so oft gewonnen wie der VfB Stuttgart.

Ausdauer macht sich bezahlt. Hannes Fesel von der Union Esternberg ist das lebende Beispiel dafür. Der 55-Jährige organisiert seit Jahrzehnten den Internationalen Baumit Hallencup in Schärding – eines der größten Nachwuchs-Fußballhallenturniere Österreichs. In all der Zeit lockte er unzählige Spitzenmannschaften ins Innviertel. Darunter Bayern München, Borussia Dortmund und Tottenham. Für die 30. Auflage, die nach zwei pandemiebedingten Verschiebungen heuer stattfinden wird (alle Spieltermine in der Infobox am Textende), ist ihm der nächste Coup gelungen: Erstmals wird Manchester United am 15-Event teilnehmen. "Damit geht für mich ein Traum in Erfüllung. Es hat lange gedauert, aber ich bin drangeblieben. Und wie man sieht, hat es sich gelohnt", freut sich Fesel über den Gastauftritt der Top-Mannschaft.

Top-Team ohne Sonderwünsche

Dass es sich bei Manchester United um eine höchst professionelle Spitzenmannschaft, die absolut nichts dem Zufall überlässt, handelt, hat Fesel gewusst – und vor Kurzem selbst erlebt. "Ein Betreuer der U15-Mannschaft kam vor ein paar Wochen nach Schärding, um sich vor Ort ein Bild von den Bedingungen zu machen. Wir waren einen halben Tag lang gemeinsam unterwegs, haben alles besprochen und uns gut unterhalten. Nach ein paar Stunden war es so, als würden wir uns schon ewig kennen. Er hatte überhaupt keine Starallüren und es gibt auch keine Sonderwünsche, die wir erfüllen sollen. Das hat mich wirklich beeindruckt", sagt Hannes Fesel.

Hannes Fesel, organisiert mit der Union Esternberg zum 30. Mal den Baumit Hallencup in Schärding Bild: Scharinger

Während Manchester United als "Neuling" zum Baumit Hallencup nach Schärding kommt, reist mit dem VfB Stuttgart ein alter, und höchst erfolgreicher Bekannter in die Barockstadt. Das U15-Team des deutschen Bundesligisten hat das U15-Event bereits mehrmals für sich entschieden und die Trophäe in die Luft gestemmt. Wie oft genau, weiß allerdings niemand. "In unseren Anfangszeiten haben wir zu wenige Aufzeichnungen gemacht. Darum kann ich keine exakte Zahl nennen. Unumstritten ist aber, dass Stuttgart das U15-Event am häufigsten gewonnen hat", weiß Fesel, der aktuell viel Zeit am Telefon und mit dem Beantworten von E-Mails verbringt. Der Organisator klärt die letzten Dinge und Details, bevor am Dienstag, 27. Dezember, um 8.30 Uhr zum 30. Mal der Baumit Hallencup angepfiffen wird.

Der Zeitplan

Dienstag, 27. Dezember, ab 8.30 Uhr: U10 Finale; ab 14 Uhr: U11 Finale

Mittwoch, 28. Dezember, ab 9 Uhr: U12 Finale; ab 17.15 Uhr: U13 Cup 1.

Donnerstag, 29. Dezember, ab 9.30 Uhr: U13 Finale; ab 16.45 Uhr: U14 Cup 1.

Freitag, 30. Dezember, ab 10 Uhr: U14 Finale; ab 16.15 Uhr: U15 Vorrunde A/B.

Mittwoch, 4. Jänner 2023, ab 10 Uhr: Bezirkscup U9; ab 14 Uhr: Bezirkscup U11.

Donnerstag, 5. Jänner 2023, ab 9.30 Uhr: U15 Vorrunde C/D; ab 13.30 Uhr: U15 Vorrunde E/F; ab 17.30 Uhr: U15 Vorrunde G/H.

Freitag, 6. Jänner 2023, ab 8.30 Uhr: U15 Vorrunde K/L; ab 12.30 Uhr: U15 Vorrunde R/S; ab 16.30 Uhr: U16 Finale.

Samstag, 7. Jänner 2023, ab 9.30 Uhr: U15 Event Gruppe A; ab 11.20 Uhr: U15 Event Gruppe B; ab 13.10 Uhr: U15 Event Gruppe C; ab 15 Uhr: U15 Event Gruppe D; ab 17 Uhr: U15 Event Finale.

