Gestürzter Radfahrer (44) kurz vor Mitternacht aus dem Inn gerettet

Die Rettungsaktion begann gegen 23.30 Uhr in Wernstein am Inn, als mehrere Anrainer am Innufer Hilferufe wahrnahmen. Der 44-jährige Deutsche dürfte mit seinem Rad am Innweg Richtung Passau unterwegs gewesen sein - warum er ins Wasser gestürzt war, ist bisher noch unklar.

Schlussendlich kam ihm ein 59-Jähriger mit seinem Kajak zu Hilfe. Die an Land wartenden Helfer wickelten den 44-Jährigen in Decken und betreuten ihn bis zum Eintreffen der Rettung. Er wurde anschließend in das Klinikum Passau gebracht.

