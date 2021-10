Nachdem Afranio Simoes seinen Job als Flugzeug-Ingenieur im Herbst 2020 verlor, wagte der 38-Jährige einen kompletten Neustart und eröffnete sein eigenes Café in Ried. "Meinen ersten Kaffeeröster-Workshop habe ich 2015 in Kalifornien absolviert, ein Jahr später dann eine zweiwöchige Barista-Ausbildung in meiner Heimat Brasilien. Damals habe ich aber nur für mich, meine Familie und Freunde kleine Mengen geröstet", erzählt der leidenschaftliche Kaffeetrinker.