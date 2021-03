Gespräche bei der SVR über Zukunft von Miron Muslic

Am Tag nach der bitteren 0:4-Niederlage gegen den WAC wurde bei den Innviertlern am gestrigen Montag die Situation analysiert und Gespräche geführt.

"Dieses Spiel hinterfragen und analysieren wir mit den Beteiligten", sagte SV-Ried-Geschäftsführer Rainer Wöllinger gestern auf Anfrage der Oberösterreichischen Nachrichten.

Auf die Frage, wann mit einem Ergebnis dieser Analyse zu rechnen sei, antwortete Wöllinger: "Das lässt sich nicht abschätzen, wir müssen bei den Gesprächen in die Tiefe gehen." Muslic sei bei den Gesprächen dabei. Ich gehe mit heutigem Stand davon aus, dass Muslic das Training am Dienstag leiten wird", sagte Wöllinger gestern. Am kommenden Sonntag spielen die Rieder daheim gegen den LASK, im letzten Spiel des Grunddurchgangs müssen die Innviertler dann zum Abstiegskonkurrenten Altach. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass Muslic gegen den LASK auf der Bank der Rieder Platz nehmen wird.

Sollte man sich bei den Vereinsverantwortlichen in den kommenden Wochen tatsächlich für einen erneuten Trainerwechsel entscheiden, dann könnte wohl wieder einmal Gerhard Schweitzer auf den Plan treten, um den Klassenerhalt zu schaffen.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at