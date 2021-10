Geschwisterpaar erneut erfolgreich

Anja (20) und Fabian Schaur (17) aus St. Marienkirchen am Hausruck holten sich in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge die Clubmeisterschaftstitel bei den Damen und Herren im Golfclub Maria Theresia in Haag am Hausruck.

Fabian Schaur, der zu den größten Golftalenten des Landes gehört, gewann drei von fünf Turnieren der Austrian Juniors Tour in seiner Altersklasse (U18). Zudem holte sich der 17-Jährige den Sieg bei den U18-Landesmeisterschaften, bei internationalen Turnieren erreichte Schaur mehrere Top-Platzierungen.