Geschwister, die nicht zu bremsen sind

Es hat schon Tradition, dass das LSVOÖ.-Gebiet VI mit dem ersten Lauf zum Fischer-Raika-Sport Rinnerthaler-Skicup am Dreikönigstag in Pichl/Reiteralm in die Rennsaison startet. Ungewiss und schwierig gestaltete sich für Veranstalter WSG Hochburg-Ach allerdings die Vorbereitung, da es am Vortag noch stundenlang regnete und im gesamten Alpenraum der Schnee absolute Mangelware war.