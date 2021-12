Per Hand melken, ohne Auto auskommen, harte Arbeit, Hunger, Sparsamkeit. Die heutige Großelterngeneration hat das meiste davon selbst erlebt. Junge Menschen wie Maria Hausleitner kennen all das nur aus Erzählungen. Geschichten, über die in absehbarer Zeit keine(r) mehr berichten kann. Darum haben sie und ihre große Verwandtschaft Oma Erna Gurtner gebeten, ihre Erinnerungen aufzuschreiben. Die 92-Jährige ist diesem Wunsch nachgekommen.