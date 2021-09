Innviertler stahl Kennzeichen und montierte sie auf geschenktem Pkw

Der 22-jährige Deutsche aus dem Bezirk Braunau bekam laut eigenen Angaben Mitte September 2021 einen desolaten Pkw geschenkt. Mit diesem fuhr er zunächst ohne Kennzeichen sowie ohne Zulassung durch die Gegend. Da er aufgrund des Fahrzeugzustandes kein "Pickerl" mehr bekommen hätte, stahl er in der Nacht zum 17. September 2021 am Parkplatz vor einer Diskothek im Bezirk Braunau von einem Pkw die beiden Kennzeichen. Einige Tage später, in der Nacht zum 28. September 2021, "tauschte" der 22-Jährige im Stadtgebiet von Ried im Innkreis die Kennzeichen. Die zuvor gestohlenen Kennzeichen montierte er auf dem Pkw in Ried.

Suchtmittelutensilien sichergestellt

In den letzten Tagen wurden mehrfach Anzeigen bei der Polizei erstattet, dass ein junger Mann mit einem alten Auto abends wie ein Irrer herumfährt. Auch das in Ried gestohlene Kennzeichen konnte von Zeugen abgelesen werden. Daraufhin wurden am 29. September 2021 Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Dabei konnte der Pkw im Stadtzentrum von Altheim fahrend gesichtet und schließlich gegen 18:35 Uhr in Geinberg angehalten werden. Gelenkt wurde das Fahrzeug von einem 17-jährigen Freund des 22-Jährigen, welcher Beifahrer war. Bei der Durchsuchung der beiden Personen sowie des Fahrzeuges wurden Suchtmittelutensilien sichergestellt. Beide Männer waren geständig vor zwei Tagen Speed konsumiert zu haben. Der 22-Jährige wird wegen Urkundenunterdrückung und Suchtmittelkonsum sowie wegen zahlreicher Verkehrsdelikte angezeigt. Der 17-jährige Lenker wird ebenso wegen Suchtmittelkonsums sowie zahlreicher Verkehrsdelikte angezeigt.