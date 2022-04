Geschäftskonzept bringt Landessieg

Im Herbst stehen die Staatsmeisterschaften an. Lukas Dragoste und Christian Eberherr hatten an Nachhaltigkeits-Entwicklungszielen zu arbeiten, es galt, ein komplettes Geschäftskonzept auf die Beine zu stellen. Die Idee der beiden Maturanten war es, eine App zu entwickeln, die Menschen mit mentalen Problemen mit anderen verbindet, die sich ihrer annehmen wollen. So sollen niederschwellige Angebote weiter ausgebaut werden.