Geschäftsidee "Fachl-Eck" bald in Braunau

Damit bietet sie privaten Anbietern und kleinen Produzenten eine unkomplizierte Möglichkeit, ihre Geschäftsidee auf dem Markt zu erproben und ihre Produkte an die Kundschaft zu bringen. Man mietet sich für 9,50 Euro pro Woche eine Mikroverkaufsfläche in Form einer Obstkiste, präsentiert darin seine Kreationen ansprechend und lässt sich seine Erzeugnisse von der Fachlmeisterin Alexandra Peterlechner verkaufen.

Fachlmieter seien zumeist kleinere Manufakturen, Direktvermarkter, Handwerker, Künstler, Start-ups oder kreative Privatpersonen und Bastler, die sich ausprobieren wollen. Ausgestellt werden unter anderem Schmuck, Taschen, Deko, Mode-Accessoires, Kosmetik, Kulinarisches, Basteleien, Handwerkskunst, Geschenke, Souvenirs und Mitbringsel. Eröffnet wird am 2. September. Wer als Aussteller mit dabei sein will, kann sich via office@nodl-fodn.at anmelden.