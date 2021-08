Gernot Bernroider: "Das Regionale mit dem Mekka des Jazz verknüpfen"

New York City, der Schmelztiegel der verschiedensten Musikrichtungen, war jahrelanger Lebensmittelpunkt des gebürtigen Feldkirchners Gernot Bernroider und seiner Frau Chanda Rule. Die Stadt haben die beiden verlassen, den Big-Apple-Sound haben sie ins Innviertel mitgenommen. Dort vereinen sie seit zehn Jahren beim jährlichen New York City Musikmarathon die Klänge der Welt in Mattighofen. Die Veranstaltungen des NYC Musikmarathon-Festivals finden von 11. bis 15. August im Stadtsaal und im Park der Landesmusikschule Mattighofen statt.

Das Regionale mit dem Mekka des Jazz verknüpfen, lautet Bernroiders Devise auch für den zehnten New York City Musikmarathon in Mattighofen, der mit Bewährtem verwöhnt, mit Neuem verführt und mit Kreativem inspiriert. Das Festivalprogramm im Überblick:

Mittwoch, 11. August: Opening-Night mit Bernroiders Culturessence feat. Martin Reiter, Micky Lee, Hubert Gredler, Simon Plötzeneder, anschließend Podiumsgespräch "Building, RiskTaking&Creating" u.a. mit Franz Sattlecker und OÖN-Kulturressortleiter Peter Grubmüller ab 19.30 Uhr, Stadtsaal. Eintritt: freiwillige Spenden.

Donnerstag, 12. August: Blues Power-Night mit Meena Cryle & The Chris Fillmore Band um 19.30 Uhr im Stadtpark

Freitag, 13. August: Austrian Music Remix-Night; die österreichische Musiktradition und ihre Neuinterpretation – von der Klassik über Wiener Lieder bis hin zur Folk- und Weltmusik; mit dem Black-Stone-Brass-Ensemble, Kollegium Kalksburg; um 19.30 Uhr im Park

Samstag, 14. August: Jazz, Soul, Funk & Gospel-Night mit Herb Berger & Hermann Linecker-Duo, New York Bassist Ike Sturm, Chanda Rule und Danielle Lous mit Band; um 19.30 Uhr im Park

Sonntag, 15. August: A Musical (Sun)Day in the Park: Jazzbrunch ab 11 Uhr mit "TRIO-Lajtman/Waldert/Lehner"; 13.30 Uhr bis 16 Uhr Familienmusiktag mit Workshopstationen und Mitmachkonzert mit "Brennholz Rocks"; anschließend Music & Gospelchor sowie NYCMM Workshop Combos&Songwriter. Eintritt: freiwillige Spenden.

Tickets gibt es im Vorverkauf auf www.nycmm.kupfticket.at. Alle Karten im Vorverkauf garantieren einen Sitzplatz bei Schlechtwetter im Stadtsaal. Für den Besuch der Veranstaltungen ist die Erfüllung der 3G-Regeln gesetzlich vorgeschrieben.