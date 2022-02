Geringe Blutkonserven wegen Corona: Rotes Kreuz ruft zum Spenden auf

Viele Blutspender fallen in der Pandemie aufgrund von Krankheit oder Quarantäne aus. Aktuell sind wieder mehr als 2500 Personen im Bezirk mit dem Coronavirus infiziert. Daher komme es umso mehr auf jene Menschen an, die Blut spenden gehen können, betont das Rote Kreuz Oberösterreich. Der erhöhte Bedarf an Blutprodukten ließ in den vergangenen Tagen die Reserven der Blutzentrale Linz schrumpfen. Rund 1000 Konserven werden in Österreich pro Tag benötigt.

Besonders gesucht sind die Blutgruppen Null und A, vor allem Rhesus-negativ. "Wer Blut spendet, stellt sich aktiv in den Dienst der Gesellschaft. Als Notfallmedikament Nummer Eins wird in Österreich alle 90 Sekunden eine Blutkonserve benötigt", sagt Landtagspräsident Max Hiegelsberger.

Mit knapp 4000 abgenommenen Blutspenden im Jahr 2021 liegt der Bezirk Braunau im absoluten Vergleich in Oberösterreich an zweiter Stelle. "Das ist super – doch trotz Corona ist der Bedarf an Blutkonserven nicht zurückgegangen. Daher ist es gerade jetzt umso wichtiger, an den Spendeaktionen teilzunehmen", sagt Herbert Markler, Braunaus Rotkreuz-Bezirksgeschäftsleiter. Die nächsten Gelegenheiten im Bezirk Blut zu spenden finden Sie in der Infobox.

Für eine schnellere und bequemere Abwicklung kann der Gesundheitsfragebogen nun auch über die neue Blutspende-App "Mein Blut" von zuhause aus ausgefüllt werden. Die Vorbereitung für die Blutspende wird schnellstmöglich abgewickelt, die Spende selbst dauert nur wenige Minuten. Händedesinfektion wird zur Verfügung gestellt, Maßnahmen wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sowie ein erhöhter Abstand zwischen den Abnahmeliegen werden umgesetzt.

Zu Blutspendeterminen kommen sollte nur, wer sich gesund und fit fühlt. Husten, Schnupfen, Heiserkeit oder ähnliche Symptome sind immer ein Ausschlussgrund vom Blutspenden.

Die nächsten 10 Gelegenheiten Blut zu Spenden