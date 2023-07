Geretsberg: Schwerer Unfall beim Beseitigen von Sturmschaden

Eine 61-jährige Frau war von einem Ast getroffen und eingeklemmt worden, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Die Innviertlerin wollte gegen 15.45 Uhr entfernen. Dieser hatte sich wegen eines Sturms von einem an der Hausmauer befindlichen Baum gelockert. Das Unglück geschah, als die Frau gerade auf einer etwa drei Meter hohen Leiter stand: der gesamte Ast brach ab und traf die Frau. In weiterer Folge stürzte sie von der Leiter und kam unter dem Ast zum Liegen.

Als ihr Mann einige Minuten später nach Hause kam, fand er seine verletzte 61-jährige Frau unter dem Ast vor. Er verständigte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehren Geretsberg und Eggelsberg rückten mit 27 Mann aus, um den Ast zu entfernen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde die Verletzte vom Rettungshubschrauber zum Salzburger Unfallkrankenhaus geflogen.

