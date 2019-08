SV-Ried-Trainer Gerald Baumgartner: "Wir freuen uns auf dieses Top-Spiel"

OÖN: Vier Runden sind bisher gespielt, wie sieht Ihr erstes Fazit über den Saisonstart aus?

Gerald Baumgartner: Wir haben die erste Runde verloren, aber keineswegs gleich die Nerven verloren. Mit der Reaktion in Lustenau und dem anschließenden Heimsieg gegen Amstetten war ich zufrieden. Beim hart erkämpften 1:0-Sieg in Lafnitz hat die Mannschaft eine tolle Mentalität gezeigt. Wir müssen uns aber noch in allen Belangen verbessern. Ein Punkt ist, dass wir zu viele Standardsituationen in gefährlichen Zonen zulassen.

Sie sind Trainer und Sportdirektor in einer Person – wie stressig ist die Doppelbelastung und wo liegen die größten Herausforderungen?

Sich auf das Wesentliche konzentrieren zu können, ist gar nicht so leicht. Täglich wird man überflutet mit Mails und WhatsApp-Nachrichten mit Angeboten von irgendwelchen "Spielerberatern". Man kann das gar nicht mehr alles abarbeiten. Ich habe das Gefühl, das wird immer mehr. Wichtig ist, fokussiert zu bleiben und den Markt so zu sondieren, dass man für eventuelle Abgänge noch vorbereitet wäre. Es gab zuletzt zwei Spieleraktien (Grüll, Boateng, Anm. d. Red.) die offen waren. Gewisse Spieler sind auch bei anderen Vereinen begehrt, wir wollen den aktuellen Kader halten.

Sie haben zuletzt mehrere Testspieler, unter anderem Ivan Kovacec, Nils Zatl, einen jungen Brasilianer und einen Abwehrspieler beim Training beobachtet – wird sich da noch ein Transfer ergeben?

Die Testspieler haben großteils überzeugt, aber leider haben wir derzeit nicht die Möglichkeiten, den einen oder anderen zu verpflichten. In einer gewissen Weise ist das auch eine Absicherung für den Fall, dass es bei uns doch noch einen Abgang geben wird. Wir werden aber weiterhin ein Auge auf die Spieler, sollten sie noch auf dem Markt sein, werfen. Der Brasilianer, der erst vor kurzem 18 Jahre alt geworden ist, hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen, aber er dürfte wohl zu einem Ligakonkurrenten wechseln.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit Andreas Heraf, dem neuen Co-Trainer?

Ich bin sehr froh, mit Andi Heraf und Andi Berktold zwei absolute Experten in mein Team geholt zu haben. Beide sind sehr akribische Arbeiter. Es geht dabei auch um den persönlichen Umgang mit den Spielern, denn wir sind in jedem Match noch mehr gefordert als andere. Jedes Team haut gegen uns alles rein und hat dabei nichts zu verlieren. Das macht es für uns noch schwerer, aber wir stellen uns diesen Herausforderungen.

Am Freitag kommt der GAK ins Innviertel. Die Grazer haben zuletzt Titelaspirant Lustenau mit 2:0 geschlagen. Haben Sie den GAK so stark eingeschätzt?

Die Grazer haben die Euphorie des Aufstiegs mitgenommen, jeder freut sich, wieder im Profifußball angekommen zu sein. Der Sieg gegen Lustenau war ein Ausrufezeichen des GAK, ich erwarte mir von Beginn an ein sehr intensives Spiel. Jeder bei uns freut sich auf dieses Topspiel zweier Traditionsvereine. Ich bin sicher, dass der GAK viele Fans nach Ried mitnehmen wird, aber unsere Zuschauer werden uns hoffentlich wie immer tatkräftig unterstützen.

Wer ist für Sie der Favorit auf den Titel und wie würden Sie das Niveau der Liga einschätzen?

Ich glaube, dass ein Großteil der Teams vom Kader her besser als in der vergangenen Saison aufgestellt ist. Lustenau hat sehr viel Geld investiert und ist sicher einer der großen Favoriten. Der Unterschied zwischen Lustenau und der SV Ried ist, dass wir unsere Ambitionen auf den Titel offen zugeben, bei Lustenau wird das derzeit noch ein bisserl unter den Teppich gekehrt. Wie auch immer, es wird sicher eine sehr spannende Saison und ich glaube, dass die Liga vom Niveau her allgemein enger zusammengerückt ist.

Vor dem GAK-Spiel: Bajic kehrt in die Mannschaft zurück

RIED. Gute Nachrichten gibt es für alle SV-Ried-Fans: Ante Bajic, der sich im ersten Meisterschaftsspiel gegen Klagenfurt an der Schulter verletzte, dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit in den Kader für das GAK-Spiel zurückkehren.

"Ich glaube, dass Bajic spielen kann, er hat im Training bereits einen guten Eindruck hinterlassen, Physiotherapeut Peter Gebhartl und Athletik-Trainer Andi Berktold haben sehr gute Arbeit geleistet", sagt SV-Ried-Trainer Gerald Baumgartner. Wahrscheinlich ist, dass Bajic auf der Bank sitzt und im Laufe des Spiels eingewechselt wird.

Hingegen ist der Einsatz des zuletzt stark spielenden Stürmers Jefté aufgrund muskulärer Probleme nicht ganz sicher. Am Donnerstag trainierte der Spanier aber mit. Wieder fit ist Bojan Lugonja, auch Constantin Reiner dürfte wieder Teil des Kaders sein. Zwei Testspieler trainierten am Donnerstag mit: Es dürfte sich dabei um Ugochukwu Oduenyi (Stürmer, zuletzt in Horn) und Alexander Burgstaller (linker Verteidiger, zuletzt beim FC Juniors OÖ) handeln.

Ante Bajic ist wieder fit Bild: GEPA pictures/ Christian Ort

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at