Herbe Kritik an den Plänen, einen Kindergarten- Spielplatz auf der Grünfläche vor der Rosegger-Schule zu errichten (die Volkszeitung hat berichtet) übt SP-Stadtrat Peter Stummer. Nicht nur, dass er die Idee, an einer stark befahrenen Straße einen Spielplatz zu errichten, für absurd hält und sich auch mit dem zu erwartenden geänderten Stadtbild nicht anfreunden kann, seine Kritik geht tiefer: "Es fehlt ein Gesamtkonzept für die Versorgung mit Kinderbetreuungseinrichtungen in der Stadt