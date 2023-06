Geplanter Skilift in Stadl ist jetzt endgültig vom Tisch

ENGELHARTSZELL. "Debatte um Pläne für neuen Skilift im Sauwald" titelten die Innviertler Nachrichten am 16. Februar 2022. Vor rund eineinhalb Jahren wurde bekannt, dass ein privater Betreiber im Ortsteil Stadl (Engelhartszell) einen Skilift samt Beschneiungsanlage errichten möchte. Notwendig dafür wäre die Rodung von rund zwei Hektar Wald gewesen, der auch von Gesteins- und Felsformationen durchzogen ist.

Schon im März 2022 sprach sich die Raumordnung des Landes gegen das Projekt in der vorliegenden Form aus, die OÖN haben wiederholt berichtet. In der Begründung hieß es: "In Berücksichtigung der Aussagen der ergänzend eingeholten fachlichen Stellungnahmen wird mitgeteilt, dass die vorliegende Planung gesamtfachlich klar abzulehnen ist."

Danach wurde es rund um das geplante Skiliftprojekt ruhig. Der Betreiber hatte angekündigt, private Gutachten vorzulegen, diese lagen bis Anfang Februar 2023 bei der Gemeinde Engelhartszell, wie berichtet, noch nicht vor.

Antrag zurückgezogen

Gestern gab Umwelt- und Klima-Landesrat Stefan Kaineder (Grüne), der sich vergangenes Jahr bei einem Lokalaugenschein in Stadl ein Bild vor Ort machte, bekannt, dass das geplante Skiliftprojekt in Engelhartszell jetzt vom Tisch sei. Der Antrag auf eine Bewilligung sei laut Auskunft von Kaineder zurückgezogen worden und damit werde das Verfahren bei der Bezirkshauptmannschaft Schärding eingestellt.

"Vernunft eingekehrt"

"Nachdem ich das Projekt schon bei Bekanntwerden kritisiert habe, da neben der Errichtung baulicher Anlagen in einem großen Ausmaß und der Rodung eines wertvollen Waldes auch enorme Mengen an Wasser und Energie notwendig gewesen wären, freut es mich sehr, dass Vernunft eingekehrt ist und das Projekt nicht weiterverfolgt wird", sagt Umweltlandesrat Kaineder. (tst)

