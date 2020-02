Nicht nur für die Volleyballer des UVC Weberzeile Ried geht die Saison mit dem Viertelfinale gegen Amstetten – das erste Spiel findet am Freitag, 21. Februar, in Amstetten statt – in die heiße Phase. Die Verantwortlichen rund um Wolfgang Puttinger arbeiten mit Hochdruck an einer Umsetzung für eine neue Volleyballarena. Geplant ist der Bau im Messegelände, dort, wo jetzt noch die Halle 4 (Nationenhalle) steht.