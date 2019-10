Geothermie- und Kanalbauarbeiten in Braunau

BRAUNAU. Die Geothermie Braunau-Simbach arbeitet am Ausbau des Versorgungsnetzes – nun wird das Interspar-Einkaufszentrum, das seinerseits neu gestaltet wird, angeschlossen. Zudem werden in diesem Bereich Möglichkeiten für weitere potenzielle Nutzer geschaffen. Für die Arbeiten ist der Straßenabschnitt entlang des Interspar stadteinwärts halbseitig gesperrt, die Zufahrten zum Markt sowie zum City-Center sind weiterhin gewährleistet, so die Stadtgemeinde. Die Bauarbeiten sollen bis Mitte November abgeschlossen sein. Mit dem Anschluss von Interspar könne der Anteil an erneuerbarer Heizenergie um einen weiteren großen Abnehmer erweitert werden. Im Bereich der Braunauer Jahnstraße wird ab 4. November an der Trink- und Abwasserentsorgung gearbeitet. Das Vorhaben ist in mehrere Abschnitte gegliedert, um eine Vollsperre zu vermeiden.

