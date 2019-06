Geothermie für Freibad

Bereits mehr als 35 Kilometer lang ist das Geothermie-Leitungsnetz in Ried, und es wird laufend erweitert. Mit dem Rieder Freibad wurde nun eine weitere öffentliche Einrichtung an die Wärmeversorgung angeschlossen – wie zuvor bereits das neue Rieder Hallenbad samt großzügiger Saunalandschaft.

Nun sei es möglich, auch in der Nebensaison den Badegästen im Freibad eine konstante, angenehme Wassertemperatur von rund 26 Grad zu bieten.

Das betreffe vor allem die Monate Mai und September, in denen die Becken mit der bestehenden Solaranlage bisher nur auf maximal 22 Grad erwärmt werden konnten. Die Solarwärme wird neben der Geothermie auch weiterhin genutzt, um die Betriebskosten so niedrig wie möglich zu halten, so die Stadtgemeinde. Ausgegangen war die Initiative von SP-Stadtrat Peter Stummer.