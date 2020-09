Georg Süß glückt der ganz große Wurf

Bei den österreichischen Masters-Meisterschaften der Leichtathleten in St. Pölten konnte sich die Taiskirchnerin Maria Hörmandinger über die Silbermedaille in der Altersklasse W50 freuen. Die 49-Jährige lieferte sich über 5000 Meter ein spannendes Duell mit der Favoritin Michaela Zwerger vom LC Villach. Auf dem letzten Kilometer setzte sich Zwerger aber dann doch deutlich ab und kam nach 20:02 Minuten ins Ziel, Hörmandinger benötigte 20:18 Minuten. "Die ersten drei Kilometer waren wir in einer großen Gruppe und sehr langsam unterwegs, erst dann wurde es richtig schnell. Über Silber und eine neue persönliche Bestzeit freue ich mich sehr", sagt Hörmandinger, für die es der erste Wettkampf in diesem Corona-Jahr war. Zwerger und Hörmandinger holten sich nicht nur Platz eins und zwei in der Altersklasse, sondern auch in der Gesamtwertung. LGI-Athlet Mario Friedl lief mit 18:35 Minuten – ebenfalls über 5000 Meter – auf Platz vier in der Altersklasse M35.

Noch ein weiterer Athlet der LG Innviertel war bei den Masters-Meisterschaften erfolgreich: Geher Markus Reifinger. Er wurde mit einer Zeit von 30:26,95 Minuten über fünf Kilometer Österreichischer Meister in der Altersklasse M60. Für Reifinger war das bereits die 65. Medaille bei nationalen Meisterschaften im Trikot der LG Innviertel. Auch ein Bandscheibenvorfall vor vier Wochen konnte ihn nicht bremsen. Der Natternbacher stellte in St. Pölten auch eine neue oberösterreichische Bestleistung in der Altersklasse M60 auf. Nach einigen Verletzungsproblemen zeigt Reifingers Formkurve jetzt wieder steil nach oben.

Sein nächstes großes Ziel sind die Straßeneuropameisterschaften (29. bis 31. Oktober) in Funchal auf Madeira, auf die sich Reifinger mit seinem Trainer Gabriel Reifinger vorbereitet. Die österreichischen Athleten sind dort im CR7-Hotel von Fußball-Superstar Christiano Ronaldo untergebracht.

Sensationelles Comeback

Nach vielen Jahren Pause stieg Georg Süß (LAG Ried) heuer wieder ins Wettkampfgeschehen ein. Bereits bei den Landesmeisterschaften im Juli holte sich der Innviertler den Diskus-Titel der Altersklasse M70 und belegte mit der Kugel Rang zwei. Bei den Österreichischen Masters-Meisterschaften in St. Pölten legte Süß noch einmal nach und holte die Bronzemedaille im Kugelstoß. Wegen einer Zerrung musste er zwar den Diskusbewerb auslassen, seinen Ehrgeiz konnte das aber nicht bremsen. "Ich werde jetzt fleißig trainieren und 2021 einen Großangriff starten. Im Kugelstoß will ich nächstes Jahr neun Meter schaffen und mit dem Diskus sollen es über 30 werden", sagt ein bis in die Haarspitzen motivierter Georg Süß.

Artikel von Elisabeth Ertl Lokalredakteurin Innviertel e.ertl@nachrichten.at