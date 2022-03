Genetisch hornlose Rinder immer gefragter

Das Angebot bei den Versteigerungen des Fleckviehzuchtverbands FIH Ried wird zunehmend auch von außerhalb der Region beachtet, so der Verband. Zuletzt wurden immer häufiger genetisch hornlose Jungstiere oder genetisch hornlose männliche Zuchtkälber von FIH-Züchtern an Besamungsstationen in Bayern verkauft.