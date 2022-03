Genetiker Penninger: "Wir sollten Omikron nicht kleinreden!"

Er ist der wohl berühmteste Absolvent des Rieder Gymnasiums: Genetiker Josef Penninger. Anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums der Schule war der in Kanada forschende Wissenschafter in Ried zu Gast und hielt am Dienstagabend einen Vortrag über seine Forschungsarbeit. Ein Thema dabei war natürlich Corona.

Seit rund 20 Jahren beschäftigt sich der Innviertler Mediziner mit dem Corona-Virus, schon 2003 hat er beim SARS-Ausbruch wichtige Erkenntnisse gesammelt, die auch nun für die Forschung zu Covid-19 entscheidend sind. Damals wie heute ist es das Protein ACE2, das es dem Virus ermöglicht, in den Körper einzudringen. "ACE2 ist die Tür, die offen ist, um uns zu infizieren. Ohne diese Tür kommt das Virus nicht in unseren Körper. Und sie sitzt in der Nasen- und Rachenschleimhaut", sagt Josef Penninger und erklärt, wieso die verschiedenen Varianten des aktuellen Corona-Virus unterschiedlich infektiös sind: "Omikron zum Beispiel bindet sich 100 Mal besser an den Rezeptor ACE2 als das Wuhan-Virus." Diese Tür sitze aber auch im Herz, in den Blutgefäßen, im Darm und im Gehirn. "Covid-19 ist eine multiple Organ-Erkrankung. Und die Krankheit ist sehr schwer therapierbar - entscheidend ist, dass die Therapie so früh wie möglich beginnt!"

"Es ist kein harmloses Virus, und es ist wichtig, dass man geimpft ist." Der Forscher warnte davor, die Omikron-Variante zu unterschätzen: "Wir sollten Omikron nicht kleinreden, das ist kein Schnupfenvirus!" Und mit einem Seitenhieb auf die nicht mehr geltenden Corona-Maßnahmen sagte er: "Daher sollten wir auch weiterhin bestimmte Maßnahmen im Umgang damit beachten!" Dass das Virus mutieren werde, sei zu erwarten gewesen: "Das ist Evolution. Und Omikron wird nicht die letzte Variante sein." Er wiederholte, was Wissenschafter seit langem vorhersagen: "Wir müssen lernen, damit zu leben - wie mit dem Grippevirus." Impfung sei nach wie vor ein entscheidender Faktor in der Pandemie: "Es ist und bleibt wichtig, dass man geimpft ist. Allerdings vor dem Ausbruch einer neuen Welle, nicht während dieser."