Generationswechsel: Die Übergabe beginnt in der Kindheit

Der Erstgeborene übernimmt! Diese Devise gehört der Vergangenheit an. Manchmal übernehmen die jüngeren Kinder und immer öfter auch die Töchter. Sie nehmen das Zepter im Familienbetrieb in die Hand und führen eine teils lange Tradition nachhaltig in die Zukunft. In Einzelporträts geben wir in unserer neuen Serie „Übernehmerinnen“ Einblicke in Familienunternehmen, die von Frauen geführt werden. Zuvor stellt sich allerdings die Frage: Wie funktioniert eine Betriebsnachfolge am besten?