Sind wir mal ehrlich: Der August ist die Zeit, in der man eigentlich schon keinen Zucchini mehr sehen kann, einem der Gurkensalat bereits bei den Ohren rauskommt und man von Paradeiser mit Mozzarella schon langsam wirklich aber sowas von genug hat. Zeit also, all die Köstlichkeiten, die uns die üppige Natur beschert hat, für kalte und dunkle Wintermonate haltbar zu machen und so die Erinnerung an den Sommer wach zu halten.