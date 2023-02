Gemeinschaftliches Wohnen in Rieds Bahnhofstraße

Seit kurzem gibt es eine Baugruppe in Höhnhart, die ein Wohnprojekt miteinander plant und umsetzen will – nun entsteht auch in Ried eine eigene Gruppe für "gemeinschaftliches Wohnen". Ein Start-Stammtisch versammelt am 6. März um 18 Uhr im Seminarraum der Rifa in der Froschaugasse 9 in Ried Interessierte. Ein Hauseigentümer für das Projekt in Ried ist bereits gefunden.

In Zeiten steigender Wohn- und Energiekosten, schwierigerer Kreditvergaben und vielfältigerer Lebensstile steigt das Interesse an alternativen Wohnformen wie gemeinschaftlichem Wohnen. Letzteres geht weit über das herkömmliche Wohnen in Nachbarschaft hinaus. Ziele sind auch gemeinsame Aktivitäten und gegenseitige Unterstützung im Alltag.

In Ried soll nun das erste gemeinschaftliche Wohnprojekt in der Stadt entstehen. Geplant wird nicht von einem Bauträger, sondern von den zukünftigen Bewohnern, die sich zu einer Baugruppe zusammenschließen. Begleitet werden sie dabei durch den Regionalverein Inn-Salzach Euregio/Regionalmanagement OÖ, die SPES Zukunftsakademie und Architekt Peter Wimmesberger.

Angesprochen sind Menschen, die auf der Suche nach einer Alternative oder etwas Neuem im Bereich Wohnen sind. Jeder kann seine Bedürfnisse, Stärken und sein Wissen für die Verwirklichung des gemeinschaftlichen Wohnprojektes einbringen. Anmeldung zum Start-Stammtisch am 6. März per E-Mail an verena.obermaier@rmooe.at

Hauseigentümer steht bereit

Für das in Ried geplante Wohnprojekt "Gemeinsam Dahoam in Ried" sei bereits ein engagierter Hausbesitzer gewonnen, so die Organisatoren. Der Hausbesitzer stelle sein Gebäude in der Bahnhofstraße zur Verfügung und wolle gemeinsam mit der Baugruppe mitplanen.

