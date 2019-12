Gemeinsames Weihnachtsfest für alle, die nicht alleine feiern wollen

Eine wärmende Suppe, ein paar Gesellschaftsspiele, Bücher, nette Unterhaltungen, Punsch und Kekse. Das bieten Christa Schwandtner und Stefan Windsperger allen, die Weihnachten nicht alleine verbringen wollen. Ein gemütliches, ungezwungenes Beisammensein soll es sein in einem Raum, in dem sich die Menschen begegnen und kennenlernen können. Zwischen 14 und 18 Uhr wird am Heiligabend in den Gemeinschaftsraum von Treffpunkt mensch&arbeit in Braunau (über dem CARLA Geschäft im ersten Stock, Salzburger Straße 20) geladen. Anmelden ist erwünscht, Kurzentschlossene können aber ebenso spontan vorbeischauen.

Nächstenliebe statt Konsum

Christa Schwandtner hilft regelmäßig bei der Tafel in Braunau aus und weiß, dass viele Menschen Weihnachten alleine verbringen: "Als ich mit einem jungen Mann darüber sprach, hatte ich das Gefühl, etwas machen zu müssen." Die vergangenen Jahre sei die Aktion bei den Leuten gut angekommen, Schwandtner und Windsperger organisieren das Fest heuer bereits zum dritten Mal: "Es gibt viele Mitmenschen, die an Weihnachten niemanden an ihrer Seite haben. Sei es, weil sie neu in der Stadt oder alleinstehend sind. Besonders an Feierlichkeiten wie Weihnachten kann das Alleinsein schwer sein", sagt Schwandtner, Windsperger ergänzt: "Die Adventzeit wird bestimmt durch Hektik und Konsum. Da vergisst man nicht selten auf die wesentlichen und wichtigen Werte von Weihnachten. Nächstenliebe und unseren Mitmenschen Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken bleiben auf der Strecke."

Da das Weihnachtsfest privat organisiert ist, würden sich die beiden über Spenden in Form von Essen, Trinken, Kekse, aber auch Geldspenden freuen. Die Sachen können beim Treffpunkt mensch&arbeit in Braunau abgegeben werden. Alles, was an Heiligabend nicht gebraucht wird, kommt nach den Feiertagen der Braunauer Tafel zugute.

Um Anmeldung wird unter 0650/4902255 gebeten (nach 17 Uhr oder per SMS). Es sind auch Kurzentschlossene willkommen.