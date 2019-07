"Gemeinsame Arbeit ist für alle eine Bereicherung"

Lebenshilfe und Firma ziehen an einem Strang: Zwei Vormittage pro Woche arbeitet Marie Schmidhammer im Rahmen der "Integrativen Beschäftigung" in der Firma Mahle in Mattighofen. Mahle ist ein international führender Entwicklungspartner und Zulieferer der Automobilindustrie.

Als einer der ersten Betriebe in Oberösterreich ist Mahle Austria als Kooperationspartner an Bord und bietet Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung einen Arbeitsplatz. Seit Februar 2018 ist Marie Schmidhammer bei der Firma dort tätig. Die Beschäftigte der Lebenshilfe-Werkstätte Mattighofen sei stolz darauf, in einem großen Unternehmen auf Augenhöhe mit Menschen ohne Beeinträchtigung zusammenzuarbeiten.

"Ich mag hier nicht mehr weg. Mir gefallen die Aufgaben und besonders mag ich die Demontagearbeiten", so Marie Schmidhammer. An zwei Vormittagen pro Woche übernimmt Marie die Demontage von Ausschussware, deren Einzelteile danach wiederverwendet werden, faltet Verpackungskartons oder übernimmt Botengänge und -fahrten mit dem Hubwagerl. "Marie ist sehr selbstständig und flott. Niemand schaut darauf, dass sie eine Beeinträchtigung hat. Für uns ist die Zusammenarbeit mit ihr ganz normal", sagt Schichtleiterin Derva Omerovic.

"Wir bei Mahle wollen Menschen mit Beeinträchtigung eine faire Chance anbieten, ihre Fähigkeiten einzubringen und ein Bestandteil der Arbeitswelt zu sein. Es gibt für beide Seiten etwas zu Lernen und der soziale, menschliche und betriebliche Gewinn aus diesem Tun zeigt uns, dass Engagement, Solidarität und Empathie keine Einbahnstraße sind", so Markus Simschitz, Werksleiter in Mattighofen.

In Form der "Integrativen Beschäftigung" werden Beschäftigte der Lebenshilfe außerhalb von Lebenshilfe-Einrichtungen tätig; zum Beispiel in Wirtschaftsbetrieben, Vereinen, öffentlichen Einrichtungen oder auch für Privatpersonen.