Gemeinsam angepackt: 1200 Stunden an Therapiespielplatz gearbeitet

Eineinhalb Jahre hat es gedauert, kürzlich wurde er dann endlich fertig: der neue Therapiespielplatz für das Projekt "Neue Wege" in Aspach. Damit die Kinder und Jugendlichen, die in der vollbetreuten Wohneinrichtung untergebracht sind, auch viel Zeit draußen verbringen können, haben die Kiwanis-Clubs zusammengeholfen. Mitglieder aus Braunau, Mattighofen, Ried und Schärding haben gemeinsam angepackt und an einem Therapiegarten gebaut.

50.000 Euro und 1200 Arbeitsstunden später ist das Projekt endlich fertig. Umgestaltet wurden 1500 Quadratmeter, die gerodete Fläche beträgt 400 Quadratmeter. Weil die Mitglieder selbst fleißig Hand anlegten, wurden die Investitionskosten um die Hälfte weniger. Ohne Eigenleistung wären diese bei 100.000 Euro.

Mehr als 300 Stunden haben die Clubmitglieder gearbeitet. Zehn Spiel- und Therapiegeräte, eine Feuerstelle mit Sitzgelegenheit, ein Totempfahl (Kunstobjekt von Meinrad Mayrhofer) und ein Ruheplatz mit Sonnensegel sind das Herzstück des neuen Therapiegartens. Firmen und andere Kiwanis-Clubs haben das Projekt unterstützt.

