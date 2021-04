"In der Gemeinde droht das Absurde einzutreten. Der Gemeinderat hat mit den Stimmen der FPÖ und SPÖ das Grundstück für jenen Supermarkt am Ortsrand umgewidmet, der zuvor an gleicher Stelle nach Protesten verhindert worden war. Das ist ein Schildbürgerstreich und eine Nagelprobe für die jüngst beschlossene oberösterreichische Raumordnungsnovelle, die sich brüstet auf die Ortskernstärkung zu setzen.