Die ersten Monate als neuer Bürgermeister von Riedau waren für Markus Hansbauer alles andere als ruhig. Als Quereinsteiger in die Kommunalpolitik musste sich der Schuldirektor nicht nur erstmals in alle Abläufe am Gemeindeamt einarbeiten, sondern war auch aufgrund der Eröffnung eines Asylquartiers in Riedau gefordert. Im Interview erklärt Hansbauer, wie er mit Herausforderungen umgeht und warum er nach wie vor am Fußballplatz einen "Fixplatz" hat.