Gemeindearzt geht in Pension, aber Nachfolge ist in Waldkirchen gesichert

WALDKIRCHEN. Martina Kerschhagl folgt mit 1. April dem scheidenden Gemeindearzt Karl Ettmayer.

Bürgermeister Strasser, Martina Kerschhagl, Karl Peter Ettmayer Bild: (privat)

In der Gemeinde Waldkirchen gibt es auch künftig hausärztliche Versorgung. Nach der Pensionierung von Karl Ettmayer – er tritt mit Ende März in den Ruhestand – wird mit 1. April Martina Kerschhagl die Nachfolge als Gemeindeärztin antreten.

Die neue Hausärztin stammt aus Ahorn im Bezirk Rohrbach und hat nach der Promotion zur Doktorin der gesamten Heilkunde an der Universität Wien ihre Turnusausbildung zur Ärztin für Allgemeinmedizin am Landeskrankenhaus Rohrbach absolviert.

Spezialistin für Unfallchirurgie

Die Medizinerin ist mehrfach spezialisiert: Ihre Ausbildung zur Fachärztin für Unfallchirurgie erfolgte am Klinikum Wels-Grieskirchen, danach arbeitete sie an verschiedenen unfallchirurgischen und orthopädischen Abteilungen in England und Deutschland. Martina Kerschhagl ist Fachärztin für Unfallchirurgie (Spezialgebiet Handchirurgie, Zusatzfach Sporttraumatologie) der österreichischen Ärztekammer und seit 2011 als Unfallchirurgin im Unfallkrankenhaus Linz tätig. Ihre Fachbereiche dort sind Hand-, Mikro- und Replantationschirurgie. Außerdem ist sie als aktive Notärztin in Linz tätig. Bürgermeister Herbert Strassser war mit Karl Peter Ettmayer stets um eine lückenlose Nachfolge in der medizinischen Versorgung bemüht. Ihm gegenüber betonte die neue Hausärztin, dass sie sich auf die bevorstehende Herausforderung freue, ihr aber auch bewusst sei, "in welch große Fußstapfen sie damit tritt". Ihr Ziel ist es, die bisherige Versorgungsqualität aufrecht zu erhalten und ein noch breiteres Angebot zu schaffen. Die Praxis in Waldkirchen möchte sie nicht nur als Anlaufstelle für medizinische Basisversorgung, sondern auch als Koordinationsstelle für Gesundheit, Prävention und Vorsorge sehen. Sie überlegt auch, bei Bedarf die Wahlarztordination, die sie derzeit mit ihrem Lebensgefährten, dem Unfallchirurgen Günter Schmiedhuber, in Marchtrenk betreibt, nach Waldkirchen zu verlegen.

Jägerin in der Freizeit

In ihrer Freizeit widmet sich Martina Kerschhagl unter anderem ihren Jagdhunden Anton und Berti, zwei geprüften Kurzhaardachshunden. Die Medizinerin ist zudem Leistungsrichter-Anwärterin in der Dachshund-Jagdausbildung.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar Fortunatus (9027) 14.02.2019 11:37 Uhr Ich kenne Frau Kerschhagl gut und möchte der Gemeinde Waldkirchen zu Frau Dr.Kerschhagl als Gemeindeärztin gratulieren. Frau Kerschhagl ist eine engagierte Ärztin, mit einem breiten Wissensspektrum und auch als Mensch sehr nett. Alles Gute als Gemeindeärztin in Waldneukirchen. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema