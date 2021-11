Die Gemeinde umgefärbt und frisch im Amt: Bürgermeister Konrad Nagl (VP) über seine Zukunftspläne für die Gemeinde am Walde. Tischtennisspieler, Sportunionsobmann, Feuerwehrler. Man kennt Sie in Saiga Hans gut. War das Ihr Wahl-Erfolgsrezept? Es wird sicher ein Teil davon gewesen sein. Durch viel Aktivität ist man viel unter Menschen und hat einen Bekanntheitsgrad. Aber es ist ja nicht automatisch so, dass man dadurch beliebt ist. Es ist eine Persönlichkeitswahl. Sie haben nicht nur die