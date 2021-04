Gemeinde mit Aktion für Radler

Um den Trend zur Bewegung und die Alternative zum Autofahren zu unterstützen, legt sich die Gemeinde Munderfing mit einer eigenen Aktion ins Zeug. Einwohner, die sich zur Aktion via Gemeindeamt angemeldet haben, werden jede Woche per Zufallsprinzip angerufen. Wenn der Angerufene mit dem Rad in der Arbeit ist, erhält er als Anerkennung einen "Munderfinger-Gutschein-Zehner".

Außerdem können Munderfinger jeweils für eine Woche kostenlos ein E-Bike testen und damit ihren Weg zur Arbeit zurücklegen. Informationen dazu gibt es am Gemeindeamt.