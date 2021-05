Das Landhotel-Grundstück rund um die bekannte Gastronomiestätte in St. Florian am Inn hat nun offiziell den Eigentümer gewechselt, Gastronomiebetrieb und Pächter bleiben. Nach vielen Gesprächen und Verhandlungen um das Landhotel-Areal in St. Florian wurde die Liegenschaft mit dem rund 18.000 Quadratmeter großen Grundstück durch den Eigentümer, die Schärdinger Brauerei Baumgartner, nun an die Gemeinde St. Florian veräußert. Bereits seit Jahren sei das Anwesen eine begehrte Immobilie.