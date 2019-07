Gelockerte Radmuttern: "Das ist purer Wahnsinn!"

Mit einem Lausbubenstreich habe das nichts mehr zu tun, ärgert sich Joachim Kweton vom ÖAMTC über die Anzeigen der vergangenen Wochen. In Mattighofen und Schalchen wurden bei neun Autos die Radmuttern gelockert, die OÖNachrichten berichteten. Durch Räder, die sich von der Achse lösen, könnten Unfälle mit schwer Verletzten oder gar Toten ausgelöst werden, sagt Kweton, der ÖAMTC-Stützpunktleiter in Braunau ist.

Die vergangenen Male gingen glimpflich aus, die Autobesitzer merkten rechtzeitig, dass etwas nicht stimmte und konnten Schlimmeres verhindern. Einmal brach das Hinterrad ab und die Bremstrommel kam im Felgeninnenbett zum Liegen. Kweton warnt: "Lose Reifen können lebensbedrohlich werden. Das zu riskieren ist purer Wahnsinn!" Es können auch Schäden an den Autos entstehen. Etwa an Felgen und Bremsen.

Nachahmer in Burghausen

Seit Mai gab es neun Anzeigen in Mattighofen und Schalchen. Nun gibt es bereits Nachahmungstäter: Vergangenes Wochenende wurden in der Tiefgarage Lindacher Hof in Burghausen alle fünf Radmuttern des vorderen Reifens eines Autos gelockert.

Die Polizei mahnt zur Vorsicht. Lose Muttern merke man beim Fahren: Das Lenkrad könne zittern, es gebe ungewöhnliche Geräusche. Wenn dies zutreffe, sollte man sofort zur Seite fahren und die Reifen kontrollieren.

Hinweise zu den Fällen in Mattighofen und Schalchen an 059133/4207 melden. Hinweise für den Fall in Burghausen an: 0049/8677/9691-0.

