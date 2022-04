Gelingt Jungen Wikingern endlich wieder ein Sieg?

Heute Abend empfangen die Jungen Wikinger, die derzeit auf dem 13. Platz liegen, um 19 Uhr den Tabellenvierten Bad Gleichenberg in der Josko-Arena.

Am Freitag, 8. April, gastiert die Mannschaft von Trainer Stefan Offenzeller (Bild) beim FC Wels. In diesem direkten Duell mit einem Abstiegskandidaten dürfen sich die Innviertler keinen Umfaller leisten. Am Donnerstag, 14. April, empfangen die Jungen Wikinger den Tabellenletzten Stadl-Paura.