"Geldbeutel her, willst du sterben?" - Brutaler Überfall von Brüderpaar

19 Jahre jung ist der Angeklagte, der sich wegen des Verbrechens des Raubs im Landesgericht Ried verantworten muss. 2015 ist er mit seiner Familie aus Syrien nach Deutschland geflüchtet. Seit mehreren Wochen sitzt er in der Justizanstalt Ried in Untersuchungshaft. Zuletzt wohnte der junge Erwachsene in Simbach. Von dort aus machten sich er, sein Bruder und Freunde am 8. August zu Fuß auf den Weg nach Braunau.

Dort waren zur gleichen Zeit zwei Braunauer, 23 und 37 Jahre alt, unterwegs. Der Abend in der Innenstadt war gelaufen, das Duo wartete auf einer Bank sitzend auf ein Taxi.

Dann passierte die verstörende Tat. Der damals 18-Jährige und sein jüngerer Bruder fordern von den zwei Braunauern Geld und Handy. Wenige Sekunden später folgen die ersten Schläge ins Gesicht der beiden Opfer. "Geldbeutel her, ohne zu reden. Willst du sterben?", schreien die jungen Syrer.

Die Anklage stützt sich im Wesentlichen auf ein Handyvideo, das von einer Bekannten des Angeklagten gemacht worden war.

Vor dem Schöffensenat mit dem vorsitzenden Richter Stefan Kiesl gibt der Angeklagte, dessen Bruder ein gesonderter Prozess gemacht wird, die Tat grundsätzlich zu. "Wir sind über die Brücke nach Braunau gegangen. Ich habe gehört, dass mich jemand provozieren wollte", sagt der Beschuldigte. "Keiner der Zeugen hat ausgesagt, dass sie angemotzt worden seien. Mit mir redet man Klartext, haben sie das verstanden. Ich will die Wahrheit hören und keine Ausflüchte", sagt Richter Kiesl. Bereits im Alter von 14 Jahren ist der Syrer, der fast akzentfrei Deutsch spricht, in Deutschland erstmals straffällig geworden. Beim Raub von Schuhen versetzte er dem Opfer mehrere Faustschläge ins Gesicht. Bei einem anderen Delikt schlug er einer Person mit einer Stange auf den Kopf.

"Video spricht Bände"

"Was ist der Grund, warum sie in Braunau schon wieder gewalttätig geworden sind?", will der Richter wissen. Nach längerem Zögern sagt der Beschuldigte: "Ich kann die Fragen nicht beantworten." Der Richter kündigt das Abspielen des Videomaterials an. "Das spricht Bände", sagt Kiesl. Die Videosequenz ist der eindeutige Beweis für das brutale Vorgehen des Beschuldigten. Immer wieder schlagen die beiden Täter auf die unschuldigen Personen ein und fordern Handy, Schlüssel und Geld.

Einmal versucht der jüngere der beiden, der selber wesentlich an der Tat mitbeteiligt war, seinen Bruder aufgrund dessen Vorstrafen etwas zurückhalten. "Es ist mir egal, ob ich schon mal im Knast war", schreit der Beschuldigte und setzt die Tat fort. Eines der beiden Opfer wurde vom Angeklagten dann noch verfolgt und erneut attackiert. Erst dann flohen die Täter, die in Deutschland festgenommen wurden.

Im Gerichtssaal spricht er so leise, dass er kaum zu verstehen ist. "Ich werde mich bemühen, mich zu bessern", sagt der 19-Jährige. "Sie haben sich vor der Tat auch nicht bemüht, schließlich sind sie schon elf Monate im Gefängnis gesessen", kontert der Richter.

Die Befragung der beiden Opfer, die sich dem Verfahren um ein Teilschmerzensgeld anschließen, dauert nicht lange, das gezeigte Video ist Beweis genug. "Es wäre gut, wenn ich endlich mein Handy wiederhaben könnte, denn darauf sind für mich wichtige Dokumente gespeichert", sagt der 37-Jährige. Verteidiger Martin Wintersberger steht auf und übergibt dem Braunauer das Smartphone. Der 37-Jährige nimmt die Entschuldigung per Handschlag des Angeklagten im Gerichtssaal an, der 23-Jährige lehnt diese ab.

"Fast so schlimm wie die Tat"

Geladen als Zeugin ist auch das 15-jährige Mädchen, das die Tat gefilmt hat. Kiesl, eigentlich ein besonnener Richter, wird laut. "Ihr Lachen ist auf dem Video zu hören. Sie filmen das und finden es auch noch lustig? Sie kommen nicht auf die Idee, die Polizei zu rufen. Wie arg ist das denn bitte?", schreit Kiesl. "Ich finde, was sie gemacht haben, fast so schlimm wie die Tat an sich. Sie haben ein Riesenglück, dass sie hier nicht selber wegen ,Unterlassung der Verhinderung einer mit Strafe bedrohten Handlung‘ angeklagt sind." Ihr sei der Ernst der Lage nicht klar gewesen. "Wenn das meine Tochter wäre, dann würde ich mir sorgen machen. Dieses Verhalten muss massiv hinterfragt werden", sagt der Richter zur Mutter der Jugendlichen.

"Das Video ist eindeutig. Die Entschuldigung meines Mandanten war aufrichtig und er hat ein reumütiges Geständnis abgelegt", sagt Verteidiger Martin Wintersberger in seinem Schlussplädoyer. Das letzte Wort hat der Angeklagte: "Ich werde solche Dinge nicht mehr tun."

Nach relativ kurzer Beratung gibt der vorsitzende Richter das Urteil des Schöffensenats bekannt: zwei Jahre unbedingte Haft. Erschwerend sind vor allem zwei einschlägige Vorstrafen in Deutschland. Das Urteil ist rechtskräftig.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel

