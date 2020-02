Geld für die Bahn im Innviertel

Die Großbaustellen in Wernstein auf der Strecke Wels–Passau und im Bereich des Bahnhofs Braunau sollen fertiggestellt werden, die Eröffnung der Bahnhöfe ist für Herbst vorgesehen. Auf der Mattigtalbahn beginnen voraussichtlich im Herbst im Abschnitt zwischen Friedburg und Braunau die ersten Arbeiten zur geplanten Attraktivierung, so das Land.

Es werden drei elektronische Stellwerke und neue Mittelbahnsteige an den Haltestellen Munderfing, Mattighofen und Mauerkirchen errichtet sowie Eisenbahnkreuzungen modernisiert, so das Vorhaben. Arbeiten an der Westbahnstrecke, die viele Innviertler betreffen: Von Juli bis September kommt es unter anderem zu Einschränkungen zwischen Steindorf bei Straßwalchen und Hallwang/Elixhausen.