Geld für den Bau von Güterwegen

Es handelt sich um Baumaßnahmen in Schlag in Lohnsburg, Steinerzaun in St. Roman, Böhring in Rainbach, Brausberg in Eggerding, Gersdorf in Esternberg und Habeckendobl in Zell an der Pram.

Dazu kommen Güterwege in Bartenberg – Zufahrten in der Gemeinde Diersbach, Jagleck-Warmanstadl – Zufahrt in der Gemeinde Mettmach, Kapfham in Brunnenthal, Kruglug in Geiersberg, Lenzbauer in Taufkirchen an der Pram, Piereder in Gurten und Schickedt in Waldkirchen. Es wurden jeweils 50-prozentige Förderungen aus öffentlichen Mitteln bewilligt, so das Land. Die Arbeiten erfolgen im Rahmen des EU-Programmes für die Entwicklung des ländlichen Raumes 2014 bis 2022.