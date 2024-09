Geisterfahrer (43) auf der A8 von Rettung angehalten

Gegen 20.15 Uhr wurde am Mittwoch eine Streife der Autobahnpolizei Ried zur A8 Innkreisautobahn beordert. Bei der Ausfahrt Haag am Hausruck hatte das Team eines Rettungswagens der Rettung Obernberg einen kroatischen Lkw angehalten, der als Geisterfahrer auf die Autobahn aufgefahren war.

Als die Polizisten ankamen, stand der Lkw bereits in einer Anhaltebucht. Der Lenker, ein indischer Staatsbürger, war von Kroatien nach Deutschland unterwegs. Auf die Frage der Beamten, wieso er falsch auf die Autobahn aufgefahren sei, gab er an, sein Navigationsgerät hätte die Route so angezeigt.

Er musste eine Geldstrafe in der Höhe von 1000 Euro bezahlen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper