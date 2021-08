Kletterkurse, Starkholzfällkurse, ständige Fortbildungen in Sachen Baumpflege, körperliche Fitness, Kraft und Ausdauer sind Grundvoraussetzungen für Arbeiten in luftiger Höhe. All dies gehört für den 26-jährigen Saiga Hanser Dominik Berger zum Alltag. Er hat einen außergewöhnlichen Beruf: Er ist Baumpfleger.