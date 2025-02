"Gehen weiter konsequent gegen Verstöße vor"

Gemeinsam mit der Landesverkehrsabteilung Oberösterreich und dem mobilen Prüfzug des Landes OÖ führten Polizisten des Bezirksverkehrsdienstes Ried am vergangenen Montag zwischen 8 Uhr und 16 Uhr beim Kontrollplatz Moosham an der B148 technische Verkehrskontrollen durch. Besonderes Augenmerk legten die Beamten dabei auf die Einhaltung der Verkehrssicherheit und auf die Einhaltung des Lkw-Fahrverbots auf der B148. Laut Chefinspektor Thomas Hasenleitner, Verkehrsreferent beim Bezirkspolizeikommando Ried, wiesen zahlreiche Fahrzeuge erhebliche technische Mängel auf. Gegen mehrere Personen wurde ein sofortiges Fahrverbot verhängt. Die Polizei erstattete 24 Anzeigen und kassierte Sicherheitsleistungen in der Höhe von rund 6000 Euro.

110 km/h in 50er-Zone

Zusätzlich wurde während der Kontrollen im sehr viel befahrenen Bereich des Kontrollplatzes der dortige Geschwindigkeitstrichter mit einer Begrenzung von 50 km/h aktiviert. 181 Lenker gingen der Polizei bei den durchgeführten Radarmessungen ins Netz. Der traurige Spitzenreiter war mit 110 km/h unterwegs. Dem Lenker droht der Entzug des Führerscheins. Die Kontrolloffensive der Polizei werde weiterhin fortgesetzt, kündigt Hasenleitner an. "Technische Mängel und überhöhte Geschwindigkeiten stellen ein hohes Risiko dar. Wir werden weiterhin konsequent gegen Verstöße vorgehen", betont Hasenleitner.

